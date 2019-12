Principio di incendio su Nave Mimbelli estinto dalla squadra di sicurezza di bordo

La scorsa notte la nave della Marina Militare Francesco Mimbelli ha subito un principio d’incendio in uno dei locali dell’apparato motore, mentre si trovava in navigazione, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro.

Le squadre antincendio di bordo, appositamente addestrate per fronteggiare queste emergenze, sono intervenute efficacemente, mettendo immediatamente in sicurezza l’Unità ed estinguendo l’incendio, senza che vi fossero conseguenze o danni all’equipaggio. La nave ha continuato autonomamente la navigazione e ora dirige verso il porto di Augusta, per le verifiche del caso.

Mare Sicuro è un’operazione di sicurezza marittima che si svolge nel Mediterraneo centrale, nelle acque prospicienti la Libia, a tutela degli interessi nazionali.

(foto marina.difesa.it)

