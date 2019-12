Organizzazione amministrazione per i più bisognosi nei giorni di allerta meteo

L’assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli fa il punto sull’organizzazione dall’amministrazione per i più bisognosi durante i giorni di allerta meteo diramati dalla protezione civile.

Taranto è una città solidale come dimostra il lavoro svolto tutto l’anno dalla Caritas diocesana per i senza fissa dimora. Dormitorio e mensa sono sempre attivi e i volontari sempre in prima linea. Come Amministrazione abbiamo valutato l’attivazione della struttura di via Orsini, in questi giorni di freddo intenso, qualora ci sia emergenza e richiesta di posti letto.

“Oggi – fa sapere l’assessore Ficocelli – sono stata nella struttura di via Orsini con la Polizia Municipale, con Andrea Occhinegro dell’ABFO e l’Assistente Sociale Ignazio Galeone della cooperativa Nuova Airone che ha la sede lì vicino.

ABFO sarà in giro per la città di sera e fino alle 24 e anche oltre in coordinamento con la municipale e le forze dell’ordine.

Nuova Airone per questi due giorni di freddo ha messo a disposizione dei volontari disposti a fornire il loro aiuto per coordinare le operazioni di accoglienza all’interno della struttura.

Oggi e domani i volontari presidieranno la struttura nelle ore serali, e qualora dovessero presentarsi situazione di bisogno, entro la mezzanotte, sarà garantita la loro disponibilità.

In questi casi i volontari potranno utilizzare il Dobló messo a disposizione dall’Amministrazione per gli accompagnamenti”.

Correlati

Commenta l'articolo: