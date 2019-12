Dopo numerosi sopralluoghi, un Circolo ricreativo in viale della Liberazione a Paolo VI (Taranto) è stato sanzionato ai sensi della articolo 86 Tulps poiché privo di licenza, con l’applicazione della sanzione amministrativa di 1032 euro oltre alla sanzione di 5000 euro perché non aveva presentato la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, e conseguente chiusura del circolo.

È stato inoltre controllato un Bar in via Mannarini al quartiere Tamburi, controllo che ha portato alla sanzione amministrativa di 1000 euro per mancata esposizione degli orari dell’attività ai sensi della legge 24/2015. Sanzionato infine un esercizio di vicinato abusivo in via XXV Aprile al quartiere Paolo VI con 5000 euro e ordinanza di chiusura.



Posti di controllo congiunti con la Polizia di stato nei quartieri Tamburi e Paolo VI hanno portato ad elevare 4 verbali: due per guida senza cintura, uno per mancata copertura assicurativa e uno per sequestro di auto che è risultata già sottoposta a sequestro.

La sera di Natale è stata presidiata via d’Aquino, dove è stata sequestrata merce contraffatta.

“Il presidio della città – fa sapere l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino – è costante. I cittadini chiedono presenza delle forze dell’ordine e le nostre donne e i nostri uomini rispondono con abnegazione a questa legittima necessità anche con queste operazioni apparentemente piccole che però restituiscono legalità alla vita quotidiana di tutti i quartieri”.

E’ ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto un ragazzo di 18 anni ferito ad un ginocchio da un colpo di arma da fuoco esploso da ignoti nella serata di ieri nel cortile di uno stabile in via Crispi, a Taranto. Al momento non si conosce il movente. Il 18enne guarirà in 30 gg. Indagini in corso da parte della Polizia.

