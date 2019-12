Controllo straordinario del territorio, 3 arresti e 6 denunce

E’ di 3 arresti, 6 denunce a piede libero e 7 persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Martina Franca, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere. Le Sezioni Operativa e Radiomobile del NOR della Compagnia, nonché la Stazione di Grottaglie, nel corso di tale attività, in esecuzione di ordini di carcerazione hanno tratto in arresto e:

tradotto presso la locale Casa Circondariale:

– una 23enne, di Grottaglie, condannato ad espiare la pena di anni 3, mesi 5 e giorni 24 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di furto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto;

tradotto in regime di detenzione domiciliare:

– un 42enne, di Grottaglie, condannato ad espiare la pena di anni 5, mesi 2 e giorni 13 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare;

– un 25enne, di Grottaglie, già ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, condannato ad espiare la pena di anni 2, mesi 6 e giorni 10 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato condotto pressa la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare;

Nel medesimo contesto, sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina 6 persone ritenute responsabili di diversi reati: 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di gr.5 di cocaina, confezionati in 11 “cipollette”, pronte per essere spacciate, e gr.10 di marijuana che deteneva all’interno di un garage pertinente alla propria abitazione; 1 per evasione dalla propria abitazione ove si trovava in regime di detenzione domiciliare, in quanto sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria; 1 per furto di energia elettrica, perché, a seguito di controllo dell’attività commerciale gestita dallo stesso, è stato accertato l’allaccio abusivo alla rete elettrica; 2 per furto, in concorso, consumato all’interno di un’abitazione; 1 per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, perché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga cm 7, senza giustificarne il motivo.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto 7 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 15,20 di hashish e gr. 4 di marijuana, sottoposti a sequestro amministrativo, che verranno analizzati dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Infine, la Sezione Radiomobile del NORM di Martina Franca ha elevato 21 contravvenzioni al C.D.S., prevalentemente per violazioni cosiddette ”salvavita” riguardanti l’uso del telefono cellulare alla guida e il non utilizzo delle cinture di sicurezza.

