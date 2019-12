Comune di Taranto, Paisiello e TPP presentano: “Xmas time is…now”

Giovedì 2 gennaio 2020 (ore 20.30) presso il Teatro Comunale Fusco di Taranto si terrà uno spettacolo musicale dal titolo Xmas time is … now. L’evento che rientra nella rassegna Il Natale di Mare e di Miti, fortemente voluta dall’amministrazione per questo lungo periodo natalizio, e in collaborazione con l’Istituto Musicale G. Paisiello e Teatro Pubblico Pugliese, coniuga la tradizione del grande repertorio natalizio, sacro e profano, con la freschezza e la fantasiosità degli arrangiamenti, realizzati quasi tutti in chiave jazzistica.

Singolare è la collaborazione tra le due compagini presenti: il JazzSet, gruppo vocale attivo da vari anni sul territorio e la Paisiello Swing Orchestra, versione light rispetto alle tradizionali Big Band. Un corpus di musicisti formato da docenti, studenti ed ex-studenti del Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto, ha voluto dar vita a questa produzione caratterizzata da un complessivo organico di 23 elementi.

La popolarità dei brani, la freschezza degli arrangiamenti, le varietà interpretative, rendono questo concerto coinvolgente e adatto a qualsiasi genere di pubblico e ne fanno una proposta perfetta per augurare un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo alla platea dello storico teatro Tarantino.

Ingresso alle 20.30

Costo del biglietto: 5 euro

www.teatrocomunalefusco.it

Info: Teatro Fusco tel. 099. 9949349

