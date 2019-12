Comune di Sava 1° nella graduatoria Gal “Terre del primitivo” per il recupero e la realizzazione di un museo etnografico

Il piano terra e quello interrato dello storico Palazzo Spagnolo-Palma vedranno una nuova luce. Nascerà infatti, un museo etnografico della civiltà locale, risultato che il comune di Sava incassa grazie ad un finanziamento del Gal Terre Del Primitivo.

“Un altro traguardo importante – evidenzia l ‘assessore ai lavori pubblici Geometra Giuseppe Saracino – e l’ottimo lavoro svolto si evince anche dal posizionamento al 1 posto del Comune di Sava nella graduatoria stilata dal gal. Vorrei ringraziare il dirigente architetto Alessandro Fischetti che è sempre molto professionale e competente oltre ad essere uno stimolo positivo per tutti i suoi collaboratori. Vorrei anche ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione comunale che ogni giorno mi attesta la stima per l’incarico che rivesto. Stiamo davvero lavorando bene nel settore lavori pubblici, basti pensare che questo 2019 ha portato nelle casse comunali ben oltre 2,5 milioni di euro di finanziamenti di varia natura”.

Nello specifico, la musealizzazione dello storico palazzo prevede una serie di interventi. Il piano terra costituirà l’ingresso del polo museale, con l’androne che in parte sarà utilizzato per l’esposizione di alcuni reperti e consentirà principalmente l’accesso al museo al piano interrato ed ai servizi igienici esistenti. Il piano interrato costituirà il fulcro del museo etnografico, articolato in spazi organizzati con percorsi successivi, tali da rendere la fruibilità estremamente semplice. Dal foyer, al quale si arriva direttamente dall’ascensore mediante piccolo corridoio, si passa agli spazi espositivi che culminano sul lato est con la grande sala conferenze – espositive, un tempo fulcro del frantoio – cantina.

Saranno diversi i lavori da effettuare, come il risanamento e la pitturazione dei paramenti e della volta a copertura dell’androne a piano terra, del portale di ingresso. Ma anche interventi sulle murature in pietra locale esistenti. Tra l’altro, si procederà al rifacimento dell’impianto di climatizzazione, all’integrazione dell’impianto elettrico, mediante il posizionamento di punti presa necessari all’installazione del monitor sui quali saranno proiettati i video per i non udenti, oltre che nuovi punti luce per garantire un illuminazione adeguata. Vi sarà pavimentazione tattile per i non vedenti che dall’ingresso al piano terra, guiderà l’utente all’interno. E poi, ancora saranno presenti dei monitor sui quali saranno trasmessi video informativi per i non udenti. L’allestimento vero e proprio del museo avverrà con teche manufatte artigianalmente, all’interno delle quali saranno conservati i reperti. Il tutto corredato da rete wi fi.

Grande soddisfazione viene espressa dal Sindaco Dario Iaia : “Siamo felici di questo intervento perché ci consente di arricchire l’offerta Museale del nostro territorio. Accanto al Museo dell’olio ed ai musei di storia naturale e missionario cinese ora possiamo proporre questa nuovo polo culturale molto importante , peraltro preservando tutti i caratteri tipologici, morfologici e architettonici del palazzo Spagnolo Palma, perché avremo cura di ripristinare i materiali e le forme originarie, ove deturpati nel tempo da interventi antropici non adeguati. Ci aspettiamo ora di ottenere un ulteriore finanziamento per realizzare un centro per anziani”.

