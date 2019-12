AQP: da gennaio lavori da Corso Italia a Viale Virgilio

Partiranno il prossimo 7 gennaio 2020, e termineranno due mesi dopo, i lavori di AQP nel tratto fra Corso Italia e Viale Virgilio, a Taranto. L’Acquedotto Pugliese effettuerà interventi di sostituzione delle condotte idriche. Pertanto, la direzione Polizia Locale ha disposto “l’istituzione della temporanea interdizione della circolazione veicolare h24 sulla corsia di marcia del tratto compreso tra corso Italia e viale Virgilio direzione viale Virgilio; della temporanea interdizione della sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati delle medesime corsie del viale Magna Grecia. Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori il traffico veicolare pubblico e privato proveniente da viale Magna Grecia e da Corso Italia, direzione viale Virgilio, sarà deviato sulla corsia opposta con direzione da viale Virgilio a Corso Italia che, per l’occasione, verrà utilizzata a doppio senso di marcia con l’utilizzo di cordoli delimitatori di corsie. Invece il traffico veicolare pubblico e privato proveniente da viale Virgilio, direzione viale Magna Grecia, dovrà proseguire per viale Jonio, svoltare per via Lago di Carezza e ritornare per viale Jonio direzione viale Magna Grecia”.

(foto di repertorio)

