Proiezione speciale di “Fireworks” a Taranto a 10 anni dalle riprese

Riceviamo e pubblichiamo. “Per celebrare i quasi 10 anni dalle riprese di FIREWORKS e invocare, desiderare, gridare la fine dell’era-ILVA a Taranto, proiezione speciale al Bellarmino questo lunedì 30 dicembre alle 23h40. A mezzanotte, l’ILVA esploderà.

Fireworks, un cortometraggio del 2011 di Giacomo Abbruzzese, immagina l’espolosione dell’Ilva da parte di un gruppo di ecoterroristi il giorno di San Silvestro. Presentato e premiato nei principali festival internazionali del cortometraggio come Clermont-Ferrand, la Viennale, Tampere, Angers, Torino, menzione speciale ai Nastri d’Argento, trasmesso in Francia da France 3, in Italia da Sky Art e dalla televisione pubblica svedese e giapponese, Fireworks ebbe un impatto importante a Taranto, con proiezioni di mezzanotte gremite, proprio nei giorni dell’arresto dei Riva.

Il 30 dicembre sarà l’occasione di celebrare la prima proiezione a Taranto di Fireworks e di far sentire, una volta di più, il desiderio di un orizzonte diverso per la città. L’immaginario di Taranto è stato già riscritto, ora bisogna farlo.

Sarà presente anche il regista Giacomo Abbruzzese e parte del cast.”

