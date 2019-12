Martina Franca: donati tv e quadri per i bambini di Pediatria

Tre televisori, uno per ogni stanza dei piccoli degenti e per la sala medici-paramedici e venti pannelli d’arredo raffiguranti personaggi dei cartoni animati e dei fumetti sistemati nel corridoio del reparto. Questa mattina nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Martina Franca la consegna di quanto donato dall’associazione ‘Abc di Ester’ (Associazione Bambini Cardiopatici di Ester) grazie ai fondi raccolti con il 5 per mille. L’associazione, nata con l’intento di aiutare i bambini, partendo dal gesto più comune di un sorriso fino ad arrivare a grandi raccolte fondi per l’acquisto di attrezzature medico sanitarie, era rappresentata dal vicepresidente Antonio Papapietro e da alcuni volontari travestiti, per l’occasione, da personaggi dei cartoon.

Erano presenti alla cerimonia l’avv. Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl di Taranto, il dott. Gianfranco Malagnino, direttore medico del Presidio, i responsabili di vari reparti ospedalieri insieme a medici e paramedici. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore alle Attività Culturali, Beni culturali e Diritto allo studio, Antonio Scialpi.

Correlati

Commenta l'articolo: