A Taranto i vecchi pneumatici sono “Una cuccia per fido”

In un unico evento due tematiche di grande attualità: l’amore per gli animali e il riciclo dei rifiuti pericolosi, dando loro una nuova vita ed evitando che finiscano nell’ambiente inquinandolo. Soprattutto la promozione del volontariato nella nostra comunità!

Domenica 29 dicembre si terrà, a partire dalle ore 17.00 nella Galleria dell’IPERCOOP Mongolfiera di Taranto, la manifestazione “Una cuccia per fido”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Angeli Figli dell’Autismo in rete con le Associazioni ANTA Sava e La Fenice e con la collaborazione del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (CSV di Taranto) nell’ambito delle Idee di rete per… promuovere il volontariato. La manifestazione si avvale anche della collaborazione della Cooperativa “Crescere” di Pulsano.

Nella galleria saranno esposte particolarissime cucce per cani e gatti ricavate da pneumatici usati che, come è noto, sono tra i rifiuti più inquinanti e di difficile smaltimento. Da qui l’idea degli organizzatori di “Una cuccia per fido” di trasformarli in colorate cucce con l’intento di salvaguardare l’ambiente.

Sarà anche possibile acquisire una delle cucce con una donazione che sarà destinata a favore del Reparto di Oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto.

L‘iniziativa sarà anche allietata dalla performance musicale di bambini autistici che canteranno canzoni.

Correlati

Commenta l'articolo: