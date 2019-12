Palagianello: due arresti per spaccio di stupefacenti e spendita di moneta falsa

I carabinieri della Stazione di Palagianello (TA), hanno attuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti. In particolare, sono state controllate varie zone della cittadina dove, di sera, i giovani del luogo e talvolta dei paesi limitrofi, si riuniscono in gruppi.

In una di queste zone, su una strada secondaria, sono stati notati in atteggiamento sospetto due soggetti a bordo di una Fiat Bravo, fermati ed identificati. Si trattava di un 28enne segnalato in Banca Dati e di una 23enne incensurata, poi sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, e trovati in possesso di 23 gr. di cocaina, di un bilancino di precisione, di euro 120,00 e di una banconota da euro 50,00, palesemente falsa. Nel contesto delle operazioni di Polizia Giudiziaria, 21 gr. dello stupefacente di cui sopra era occultato nel reggiseno della donna, controllata da personale femminile.

Lo stupefacente ed il denaro, ritenuto provento della attività di spaccio, sono stati sequestrati. La droga verrà analizzata nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

L’Autorità Giudiziaria, informata dei militari operanti, ha disposto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione per la donna, mentre per l’uomo la traduzione per la Casa Circondariale di Taranto.

