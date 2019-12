Auto contro guard rail, un morto e 4 feriti

Terribile incidente nella notte fra il 25 e il 26 dicembre sulle strade della Basilicata, nei pressi di Montalbano jonico. La vittima è il 62enne Angelo Palmisano, volto noto della vita notturna tarantina in quanto addetto alla security di vari locali. La Mercedes su cui viaggiava con altre 4 persone, tutte originarie di Taranto, è finita contro un guard rail che ha tagliato in due l’auto, non lasciando scampo al 62enne. Sulle cause del tragico sinistro sono in corso indagini. Sul posto, il 118 e la Polizia Stradale.

