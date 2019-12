Un ordigno di medio-alto potenziale è stato fatto esplodere da ignoti la scorsa notte davanti ad un bar in via Umbria angolo via De Carolis, a Taranto. La bomba ha causato ingenti danni all’attività commerciale in procinto di aprire. Alcune auto parcheggiate nelle vicinanze sono rimaste danneggiate dopo l’esplosione. Sul caso indaga la Polizia.

Correlati

Commenta l'articolo: