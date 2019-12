Sorpresa con gr. 100 di eroina, i carabinieri arrestano una 41enne di Massafra

I carabinieri della Stazione Taranto Nord e del Nucleo Investigativo di Taranto, hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, una 41enne di Massafra (TA).

I militari, durante un mirato servizio nel quartiere Tamburi del capoluogo jonico, hanno sottoposto ad una perquisizione personale la donna che è stata trovata in possesso di gr. 100 di eroina e di € 650, suddivisi in banconote di vario taglio, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.

La 41enne, condotta in caserma, al termine delle formalità di rito, è stata arrestata e, su disposizione dell’A.G., condotta presso la Casa Circondariale di Taranto.

Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Taranto.

Manduria: Controllo straordinario del territorio, 2 persone arrestate, 15 denunce a piede libero e 3 persone segnalate all’U.T.G. di Taranto quali assuntori di droga.

2 arresti, 15 denunce a piede libero e 3 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati all’U.T.G. di Taranto sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo alla materia delle sostanze stupefacenti.

Le Stazioni di Pulsano e Avetrana nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione hanno tratto in arresto:

– un 44enne di Pulsano, poiché riconosciuto colpevole di furto aggravato, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, rapina, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, guida senza patente poiché mai conseguita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

– un 30enne di Avetrana, poiché riconosciuto colpevole di guida senza patente;

Nel medesimo contesto, 15 persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina ritenute responsabili di diversi reati: 2 per porto di oggetti atti ad offendere, 1 per porto abusivo di armi; 1 per inosservanza dei provvedimenti dell’A.G.; 1 per guida in stato di ebrezza alcolica; 1 per guida senza patente; 2 per furto aggravato in concorso; 2 per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo a cui sono sottoposti; 1 per ricettazione; 1 per furto aggravato e danneggiamento; 1 per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa.

Segnalati alla Prefettura di Taranto 3 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 2,30 di marijuana e gr. 1,00 di hashish che, opportunamente repertata, verrà analizzata dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: