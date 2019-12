Al termine una complessa attività investigativa, il personale della Squadra Mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelari in carcere, nei confronti dei pregiudicati De Ponzio Christian, e Tomai Pietro rispettivamente di 25 e 20 anni ritenuti responsabili, la notte del 13 novembre scorso, dell’incendio di un’ambulanza di proprietà della Croce Rossa Italiana, parcheggiata all’interno dell’Istituto Salesiano Don Bosco in Viale Virgilio.

I due sono ritenuti responsabili di incendio, furto aggravato e turbata regolarità di un servizio di pubblica necessità. In quell’occasione le fiamme si propagarono ad altri otto veicoli parcheggiati nelle vicinanze provocando seri danni. L’attività d’indagine, supportata dalla meticolosa analisi delle immagini di numerosi sistemi di videosorveglianza ha permesso di delineare sia il percorso che i movimenti dei due malviventi, partendo dal distributore di carburanti – dove avevano preso il liquido infiammabile – fino a Viale Virgilio, sede come detto della Croce Rossa Italiana, per poi terminare nelle rispettive abitazioni a conclusione del delittuoso episodio. A conferma di quanto accertato i poliziotti hanno anche recuperato in casa dei due fermati gli indumenti del tutto identici a quelli indossati durante la notte dell’incendio ed immortalati dalle immagini delle telecamere.

Correlati

Commenta l'articolo: