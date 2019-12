Vigilia di Natale tarantina per il premier Giuseppe Conte, che domani tornerà nel capoluogo jonico, dopo la visita dell’8 novembre scorso, per recarsi presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” dell’Ospedale SS. Annunziata e in seguito, alle ore 16, nello stabilimento siderurgico ex Ilva per un saluto agli operai.

