Gli alunni della Pirandello per i bambini del Reparto Oncologico

Presentazione questa mattina presso l’istituto “L. Pirandello” di Taranto del video realizzato interamente dai giovani studenti della scuola del quartiere di Paolo VI, ispirato alla canzone Palle Di Natale (Smile! It’s Christmas Day). Si tratta di un brano realizzato dai pazienti adolescenti del Progetto Giovani della pediatria oncologica di Milano. E’ il racconto di un Natale diverso, vissuto in una corsia di ospedale, con la forza e la caparbietà di chi vorrebbe solo un Natale normale, vissuto anche con allegria e voglia di stare insieme.

Le prof.sse Puntillo Rosa, Perrone Antonietta e il sig. Davide Panico (papà di un alunno del coro) hanno preso spunto e messo su un vero e proprio cast, girando il video in maniera amatoriale e preparando coro e solisti.

“Si tratta di un progetto che abbiamo voluto fortemente perché i bambini e i ragazzi sono tutta la nostra vita – afferma il dirigente Antonia Caforio – e con loro e per loro abbiamo pensato di fare qualcosa per altri bambini. Le professoresse Perrone e Puntillo hanno contattato l’associazione che si è dimostrata subito disponibile appoggiando la nostra idea e inviandoci la base. E da qui è partito tutto”. Come di consueto giovedì 19 dicembre si è anche tenuto il concerto in cui il coro L.P. e l’orchestra hanno allietato il quartiere e augurato il meglio per queste festività.

