Donazione monitor al reparto di Oncoematologia pediatrica

Martedì 24 dicembre, alle ore 11, sarà consegnato un monitor Multiparametrico BM5 – ECG + SPO2 + TEMP 7 CANALI ECG al reparto Oncoematologico pediatrico dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. La quarta edizione de “La sera dei Miracoli quando incontra l’InCanto” svoltasi lo scorso 21 novembre al Teatro Fusco di Taranto è stato un evento voluto con tutte le forze dalla straordinaria artista Mirim Serio che, ogni anno, si prefigge l’obiettivo di promuovere la cultura aiutando contestualmente diverse realtà sanitarie e sociali.

La manifestazione artistica è stata realizzata con il supporto dell’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti, del consigliere provinciale e comunale Gianni Azzaro, di Valerio Cecinati primario del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS.Annunziata di Taranto e con la collaborazione dell’avvocato Nicola Di Dio.

La direzione musicale “InCanto” è una organizzazione no profit, che opera nell’ambito della musica e dell’arte con Miriam Serio che è, inoltre, responsabile regionale per la Puglia di Sanremo Junior. Ogni anno, da ormai quattro, Serio organizza un proprio concerto di beneficenza. Nelle precedenti edizioni, il ricavato era stato donato al reparto Oncologico pediatrico di Lecce. Quest’anno, dunque, l’iniziativa è stata organizzata in favore del reparto ospedaliero del capoluogo ionico.

