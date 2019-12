Assunzioni al Comune di Martina Franca

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20/12/2019 le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale da inserire nell’organigramma del Comune di Martina Franca. Nello specifico i posti messi a concorso sono: 1 posto di istruttore direttivo bibliotecario a tempo determinato e pieno, 6 posti di istruttore direttivo a tempo indeterminato a 30 ore, 7 posti di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno. Inoltre è stata attivata la mobilità per un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato. Gli aspiranti aventi i requisiti richiesti potranno presentare domanda di partecipazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 20 gennaio 2020.

Tutte le informazioni, i bandi e le modalità di partecipazione sono visionabili sul sito www.martinafranca.gov.it nella sezione concorsi attivi utilizzando il seguente link:https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=mf

“Con queste procedure concorsuali – dichiara l’assessore al Personale Nunzia Convertini – riparte l’azione dell’Amministrazione comunale finalizzata al reclutamento di nuovo personale a seguito delle pesanti ripercussioni che i pensionamenti ordinari e soprattutto quota 100 hanno provocato, ridimensionando fortemente il numero di dipendenti comunali, basti pensare che da 201 dipendenti in organico nel 2016 oggi siamo ad appena 148 unità, con tutte le conseguenze che tale situazione produce sul funzionamento degli uffici comunali in termini di efficacia ed efficienza. Stiamo già lavorando al nuovo piano triennale del fabbisogno del personale – continua il vicesindaco – che ci vedrà impegnati a indire sia nel 2020 che nel 2021 nuove procedure concorsuali grazie anche alle nuove norme che consentono una maggiore flessibilità nell’utilizzo della spesa per l’assunzione del personale e l’utilizzo al 100% del turn over”.

