Ocean Viking, a Taranto lo sbarco di 154 migranti

Come disposto dal viminale, i 154 migranti a bordo della Ocean Viking sbarcheranno a Taranto. La Commissione europea ha già attivato la procedura per la redistribuzione dei migranti. Francia, Germania e Portogallo hanno già dato le prime disponibilità ad accogliere quote di richiedenti asilo.

Per motivi sanitari, riferisce Medici Senza Frontiere, 3 persone sono state evacuate. Si tratta di una donna, di suo figlio di un anno e mezzo e di sua sorella.

