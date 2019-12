Statte, raccolta differenziata ancora al di sotto del 50%

Il Sindaco Andrioli alla consegna dei premi per i cittadini virtuosi: “Qui tante emergenze ma dobbiamo insistere”

E’ solo di qualche giorno fa la manifestazione che ha consegnato ai Comuni pugliesi la classifica dei virtuosi e dei non virtuosi in ambito di raccolta differenziata. Una classifica che nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale di Statte, relega uno dei primi comuni ad aver avviato il servizio nel lontano 2012, alla categoria degli “indifferenti”.

Ma oggi nella sala giunta del Comune di Statte, il sindaco Franco Andrioli e l’assessore all’ambiente Angelo Miccoli, consegnando i premi di fine anno per i cittadini “ricicloni”, fanno il punto della situazione e spiegano quello che accade.

Siamo un Comune in piena area SIN e ogni giorno con la forza amministrativa di un piccolo ente dobbiamo affrontare una delle più grandi emergenze ambientali d’Italia – dice Andrioli – crediamo fermamente nella raccolta differenziata, ma spesso le nostre priorità si spostano lungo l’asse che è di sopravvivenza per il nostro territorio.

La raccolta differenziata infatti a Statte è una realtà consolidata che si attesta su percentuali di poco al di sotto del 50%, ma stenta a decollare proprio in aree urbane maggiormente degradate dal punto di vista sociale.

Oggi premiamo – spiega l’assessore Miccoli – i cittadini che invece sono la miccia per la contaminazione positiva di buone pratiche che invece se messe in atto non solo contribuiscono a rendere il paese più civile, ma consentono agli stessi cittadini di avere giovamento.

Le 15 famiglie di Statte che si sono caratterizzate per comportamenti virtuosi e conferimenti record nell’area del Centro Comunale di Raccolta, hanno ricevuto questa mattina i premi previsti nella campagna premiale avviata dall’ufficio ecologia e ambiente: monopattini, smart watch, borracce, zaini, telecamere.

Queste persone ci consegnano un messaggio rincuorante – dice il Sindaco – ci dicono che le buone prassi avviate anni fa, sotto la diffidenza di molti, oggi cominciano ad essere azioni sempre più frequenti e condivise, entrate nella routine delle famiglie. Occorre insistere e non lasciarsi scoraggiare.

