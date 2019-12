Leporano: donate agli alunni del “Gemelli” 600 borracce in alluminio

Per Natale 2019, il Comune di Leporano (TA) ha deciso di donare a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo “Gemelli”, 600 borracce in alluminio che andranno a sostituire le bottigliette di plastica. L’amministrazione Damiano, insediatasi da poco, ha subito manifestato un forte interesse per l’educazione ambientale.

Il sindaco dott. Damiano e l’assessore alla P.I. Elena Galeone, nei giorni 19 e 20 Dicembre, si sono recati nei due plessi dell’istituto Gemelli, in via Dante e nella ex Batteria Cattaneo, e insieme a Babbo Natale hanno distribuito caramelle e borracce.

Il Comune ha inoltre intenzione di completare il progetto plastic free, con l’installazione di fontanelle da cui gli alunni potranno riempire direttamente acqua potabile.

Correlati

Commenta l'articolo: