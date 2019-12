Nota del consigliere comunale e provinciale di Taranto, Piero Bitetti. “Alle classifiche che provano a misurare la qualità della vita delle città italiane bisogna dare il giusto peso. E tuttavia, il fatto che Taranto abbia fatto un balzo in avanti di ben tredici posizioni nell’annuale valutazione curata da uno dei giornali più autorevoli del nostro Paese non può che farci piacere. È uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio per scalare la graduatoria e magari raggiungere, in pochi anni, la prima metà della classifica.

Uno dei settori su cui maggiormente dobbiamo investire è certamente la cultura e quindi l’economia della conoscenza. L’intesa siglata tra Comune di Taranto e MarTa va senza dubbio inquadrata in quest’ottica di rilancio e valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico. Pensiamo inoltre al teatro Fusco, un vero gioiello restituito alla fruizione dei tarantini, agli altri presìdi culturali operanti in città e alla importantissima attività di recupero degli immobili storici in Città vecchia. A tutto ciò si aggiunge la proposta culturale delle numerose associazioni che operano in ambito artistico e culturale e il ruolo di forte attrattività esercitato dallo splendido castello Aragonese.

Questi esempi – ma se ne potrebbero fare tanti altri – raccontano di un ritrovato protagonismo della società tarantina nel suo complesso e di un’Amministrazione comunale che non solo supporta queste attività ma si contraddistingue per scelte lungimiranti ed eventi e iniziative culturali di indubbio valore.

Anche sul fronte della ricettività la situazione è sensibilmente migliorata grazie a strutture capaci di soddisfare i bisogni e le aspettative dei turisti.

Basta quindi tutto questo per esaltarsi? Evidentemente no, perché il percorso di rinascita del territorio ionico è ancora nella fase iniziale. Abbiamo le risorse finanziarie, pensiamo al Cantiere Taranto, per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia millenaria. Ma per farlo occorre rafforzare il nostro senso di appartenenza, rivendicare con maggiore convinzione le ragioni dell’autonomia universitaria in vista dell’istituzione dell’università di Taranto, risolvere positivamente la questione ambientale salvaguardando non solo i posti di lavoro ma creando le condizioni per realizzare nuovi investimenti nella green economy.

Cultura, benessere sociale e sostenibilità ambientale sono dunque le direttrici di sviluppo su cui insistere per far sì che Taranto torni ad essere una città da cui non si è più costretti ad andar via per mancanza di opportunità e di lavoro.”

