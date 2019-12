Taranto, Battista: Salta il consiglio comunale, maggioranza senza il numero legale

Comunicato stampa dei consiglieri comunali di Taranto: Battista, De Gennaro e Vietri.

“Ancora una volta, come spesso accade, la maggioranza che sostiene il sindaco Melucci non ha i numeri in aula per garantire l’avvio del consiglio comunale previsto in data odierna. Noi, consiglieri d’opposizione, eravamo presenti già dalle ore nove visti i settantacinque punti iscritti all’ordine del giorno ma abbiamo inutilmente atteso oltre un ora che i colleghi della maggioranza arrivassero. Probabilmente quando c’è da lavorare per la città, non sono così solerti come quando rivendicano spazi e nomine nella giunta comunale.

Noi abbiamo preteso la loro presenza in aula come segno di responsabilità nei confronti dei cittadini e dell’azione di governo della città che non può reggersi sulla sola responsabilità della minoranza. Ci farebbe piacere che i colleghi consiglieri che sostengono il sindaco che rispettassero il proprio dovere di venire a lavorare in consiglio comunale al pari di come presenziano ogni iniziativa in città per promuovere la propria immagine personale con cene e tagli di nastro. Il dato emerso, anche oggi, è che sulle questioni importanti non riescono mai a essere puntualmente responsabili, coesi e consequenziali ai loro proclami.”

Massimo Battista

Floriana De Gennaro

Giampaolo Vietri

Correlati

Commenta l'articolo: