Sabato 21 dicembre, ultimo appuntamento del 2019 con le 7 band nel cuore di Taranto

Una carica di bossanova, jazz, pop e soul per trascorrere insieme il sabato sera prima del Natale. Ultimo appuntamento per il 2019 della rassegna Merry Street – concerti diffusi, strutturata con sette esibizioni in contemporanea, per sette band, con variegati generi musicali proposti al pubblico in maniera gratuita.

I concerti si terranno sabato 21 dicembre tra via Di Palma e via D’Aquino, nel cuore della città di Taranto con le sette postazioni che inizieranno a diffondere note e voci a partire dalle ore 18:30. L’idea è dell’amministrazione Melucci, direzione artistica dell’associazione culturale Altramusicalive. Merry Street fa parte del cartellone “Il Natale di Mare e di Miti” organizzato dal Comune di Taranto.

La kermesse vuole dare spazio ai talenti locali e offrire il palco naturale delle strade tarantine per un contatto diretto tra pubblico e artisti. A seconda del proprio gusto personale, si può scegliere in ogni appuntamento il proprio genere preferito.

ECCO LE BAND. Nelle sette postazioni musicali si alterneranno: Cumbà Duo, Impermeabili Jazz Set, Batida Band, Duo Milanesi Scorrano, Irlida&Giampiero Frulli, Another Duo, P40 ft. Donnalucia.

I concerti diffusi di Merry Street torneranno nel 2020 con la tappa conclusiva di gennaio.

INFO EVENTI. Per tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti, sito internet www.altramusicalive.com e pagine Facebook: Altramusicalive e Agorà di Taranto – Turismo ed eventi in città.

(Foto Andrea Donato)

