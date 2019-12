Programma Sviluppo: «Ieri, oggi. Domani», l’ingegno pugliese nel calendario 2020

Raccontare l’unicità della Puglia attraverso le storie di resilienza, l’arte di arrangiarsi, le opere dell’intelletto, le trovate geniali, le eccellenze diventate storia o tradizione. E’ questo lo spunto da cui nasce «Ieri, oggi. Domani – Piccole e grandi storie di ingegno pugliese», quarto capitolo di una storia iniziata nel 2016, quando per la prima volta Programma Sviluppo pensò di salutare il nuovo anno con un calendario ideato per coniugare design e narrazione. Un prodotto da collezione nato quattro anni fa, nell’ambito del Progetto Taras.

«In quegli anni – spiega Silvio Busico, direttore generale di Programma Sviluppo – avevamo lanciato la sfida della creazione di nuove economie per Taranto, attraverso azioni mirate a valorizzare il territorio. Una visione che nel tempo si è dimostrata vincente e che passava anche da una nuova narrazione del territorio».

Nacquero in quel contesto Taranto è… (2017) e Taranto, terra di eccellenze e innovatori (2018), prima dell’ampliamento dell’incursione nel dominio del visual storytelling, all’intera regione con In Puglia. Terra di creature straordinarie (2019). «Una nuova sfida, appena iniziata, ispira – prosegue Busico – il tema del calendario 2020, anno in cui incuberemo nuove imprese con ARTI Puglia nell’ambito dell’intervento Estrazione di Talenti. Con il progetto Start Factory, infatti, supporteremo aspiranti imprenditori, permettendo loro di trasformare idee vincenti in startup». Anche il calendario 2020 è scritto e ideata da Marco Sebastio e illustrato da un grande designer: è stato Alfonso Cirillo, in arte Fonzy Nils, già collaboratore di The Boston Globe, il Corriere della Sera e Indeed, a illustrare le storie di creatività e ingegno, disegnando a mano libera ciascuna delle dodici tavole che compongono del progetto editoriale a tiratura limitata.

“Se oggi storytelling è una parola di moda, Programma Sviluppo – spiega Marco Sebastio – ha il merito di aver compreso da tempo il potere delle storie, la capacità di ispirare che hanno i racconti, di seminare memoria, di coltivare cambiamento. Ecco perché – aggiunge Sebastio – il calendario da collezione non è più oggi solo una tradizione, ma segnale tangibile dell’impegno di chi ha il coraggio di investire risorse ed energie per mettere in campo iniziative capaci di generare crescita del territorio”.

«Ieri, oggi. Domani – Piccole e grandi storie di ingegno pugliese», è questa una delle innovazioni introdotte nel 2020, è pensato come prodotto interattivo e multimediale: «Alle grandi storie del folklore, delle usanze, delle scoperte e delle opere di Puglia – aggiunge il direttore generale di Programma Sviluppo – abbiamo scelto di accostare quest’anno quelle di alcuni conterranei che, nel loro piccolo, con il loro talento contribuiscono a costruire futuro per la nostra terra». Nascono così le videointerviste di Francesco Casula, con riprese e montaggio del regista Ivan Saudelli, che dal calendario portano direttamente al canale Youtube di Programma Sviluppo e a contenuti speciali pensati per mostrare come, grazie al contributo decisivo delle politiche attive per il lavoro e alla formazione, sia possibile reperire strumenti e possibilità per mettere il talento individuale al servizio di tutta la comunità.

«Le storie di chi si è formato ieri, lavora oggi e progetta il suo domani sono la cartina di tornasole della nostra visione – conclude Busico – ovvero della volontà di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso saperi, know how, creatività e innovazione».

