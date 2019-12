Ospedale Moscati, Perrini: “Viabilità e parcheggi nel caos!”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Viabilità e parcheggi all’ospedale Moscati? Un caos! Figuriamoci chi non può essere d’accordo e felice che oggi il reparto di Oncologia pediatrica di Taranto venga intitolato a un’eroina dei nostri tempi, Nadia Toffa, che tanto ha fatto per accendere i riflettori sulla nostra Sanità.

Riflettori sotto i quali si trova bene, molto bene, il nostro presidente Michele Emiliano. Ma poi esistono problematiche strutturali che non attirano molte telecamere, ma attirano le ire dei pazienti, dei loro familiari, degli addetti ai lavori. Parcheggiare al Moscati è diventato un rebus, una difficoltà lavorativa, per il tempo perso, per chi è dipendente, ma anche un disagio per chi deve effettuare visite, controlli, degenza… Non appaiono sicure neppure le strade di accesso.

Nei prossimi giorni chiederò al direttore generale della Asl di Taranto, Stefano Rossi, di fare un sopralluogo insieme, in modo da poter trovare soluzioni. Perché i tarantini di questo hanno bisogno, non di un assessore alla Sanità che fa proclami!”

