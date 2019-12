Marina Militare: volontari in ferma prefissata giurano fedeltà alla Repubblica

Venerdì 20 dicembre, nella Piazza d’Armi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto, 423 Volontari in Ferma Prefissata annuale (VFP1) appartenenti al 4° Corso 2019 (73 donne e 350 uomini), hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana alla presenza delle autorità locali, abbracciati dai loro familiari ed amici, giunti in gran numero da ogni parte d’Italia per partecipare con grande emozione alla cerimonia, culminata con il rituale “lo giuro”, a suggellare l’ingresso di questi giovani nella grande famiglia della Marina Militare.

Il Comandante Marittimo Sud, l’Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello nel suo intervento ha invitato i giovani volontari a seguire modelli di uomini e donne positivi “La storia della nostra Forza Armata, ma del nostro Paese è piena di figure di primo piano da prendere come riferimento, come bussola per la propria vita. Il mio invito a voi marinai del Corso Zenit è quello di leggere, studiare vi aiuterà a trovare la giusta ispirazione per il vostro progetto di vita e soprattutto seguite modelli di donne e uomini positivi e vincenti, la nostra grande storia ne è ricca”.

I VFP1 del 4° Corso 2019 hanno scelto quale nome del corso “ZENIT” – inteso come il punto più alto, l’apice – a simboleggiare la propria voglia di puntare sempre in alto per raggiungere gli obiettivi professionali che si sono prefissati, divenendo essi stessi consapevoli artefici del proprio destino. Il motto scelto “MACTE NOVA VIRTUTE, SIC ITUR AD ASTRA” – “Coraggio, è così che si arriva alla gloria”, attribuito a Virgilio e usato spesso anche da Voltaire, è un invito ad essere coraggiosi di fronte alle avversità per ottenere il risultato desiderato.

Dopo il Giuramento, parte dei volontari appartenenti alla categoria “Nocchieri di Porto” frequenterà il corso di specializzazione in “Servizio Difesa Installazioni” della durata di due settimane, e parte il corso di “Maestro di Cucina e Mensa” della durata di quattro settimane.

Anche i Volontari della categoria “Marinai” resteranno per quattro settimane in Istituto in modo da completare la propria formazione di base ed essere successivamente pronti per imbarcare sulle unità navali della Marina Militare.

Correlati

Commenta l'articolo: