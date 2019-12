Lega Giovani Taranto: Claudio Aurora è il neo coordinatore provinciale

E’ Claudio Aurora il neo coordinatore provinciale del movimento giovanile della Lega in terra ionica. 28 anni, laureato in giurisprudenza, Aurora assume questo importante incarico a livello provinciale dopo aver creato un nutrito gruppo di giovani appassionati e pronti a divulgare le idee e soprattutto le proposte della Lega. La nomina è arrivata durante la prima assemblea provinciale della Lega, tenutasi lo scorso 1 dicembre al Relais Histò, organizzata dall’on. Gianfranco Chiarelli dell’esecutivo regionale, con la presenza dei parlamentari pugliesi, del segretario provinciale, Giacomo Conserva, e del vice segretario federale nazionale del partito, l’onorevole Andrea Crippa. Davanti ad una sala gremita di amministratori locali, dirigenti, militanti e simpatizzanti, è stato il coordinatore regionale della Lega Giovani Puglia, Marco Volpe, ad ufficializzare la nomina.

“Lega Giovani continua a strutturarsi sul territorio pugliese con la nomina di Claudio Aurora come coordinatore provinciale di Taranto. – sono dichiarazioni del coordinatore regionale Lega Giovani Voolpe – La crescita che come movimento giovanile della Lega stiamo avendo in tutta la regione è sintomatico sia dell’ottimo lavoro che si sta facendo per rispondere alle esigenze dei giovani, sia della forte voglia di cambiamento che chiedono in Puglia le nuove generazioni. Per noi la politica deve dare ai giovani gli strumenti e le possibilità di costruire il proprio futuro in Puglia e permettergli con le loro energie e le loro competenze di far crescere il nostro territorio, cosa che per quindici anni Emiliano e il centro sinistra ci hanno negato”

Così invece Claudio Aurora: “Ringrazio il coordinatore regionale della Lega Giovani Puglia, Marco Volpe, e l’onorevole Gianfranco Chiarelli dell’esecutivo regionale, per la fiducia che hanno riposto nella mia persona affidandomi questo importante compito. Un compito delicato che cercherò di svolgere con responsabilità e passione e che già nelle prossime settimane mi vedrà impegnato per organizzare e strutturare il movimento giovanile nell’intera provincia ionica. Il nostro obiettivo è quello di creare un gruppo di giovani forte e compatto, capace di far crescere sempre più la Lega nel nostro territorio, cercando di proporre e attuare soluzioni ai tanti disagi e alle tante emergenze che colpiscono i nostri cittadini, mostrando una particolare attenzione alle problematiche legate ai più giovani. Attualmente il nostro gruppo è formato da tantissimi ragazzi motivati e sono certo che cresceremo sempre di più. Il nostro motto è: vince sempre la squadra”.

Correlati

Commenta l'articolo: