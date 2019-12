Il progetto “Marconi, piazza Giustizia” vince il bando regionale sulla partecipazione

Con l’atto dirigenziale n. 161 del 5 dicembre scorso la Regione Puglia ha comunicato ufficialmente l’esito del secondo bando sulla Partecipazione, per il quale il progetto “Marconi, Piazza Giustizia” presentato da Giustizia per Taranto, è risultato vincitore, piazzandosi al quindicesimo posto su oltre centocinquanta progetti presentati in tutta la Regione. E’ il felice risultato di una proficua cooperazione con importanti realtà socio-culturali del territorio, ciascuna portatrice di specificità e competenze che hanno portato valore aggiunto alla proposta e che sono l’Abfo, la Bottega del mondo Equociqui, la cooperativa Noi & Voi, Retake Taranto, l’Ordine degli Architetti di Taranto, la cooperativa di beni culturali Ethra, WWF Taranto, l’associazione di volontariato Ohana, gli operatori socio-culturali di Principi Erranti e Peppe Frisino.

“Marconi, piazza Giustizia” consiste nella riscrittura condivisa di un luogo storico di Taranto che è Piazza Marconi, attraverso un progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione che vedrà protagonisti gli stessi abitanti del quartiere. Al centro dell’idea progettuale ci saranno infatti esigenze e bisogni di chi la vive tutti i giorni, coadiuvati da professionisti della facilitazione, della cooperazione sociale e della progettazione strutturale di spazi pubblici.

Il percorso durerà sei mesi e si svilupperà attraverso una serie di azioni, quali il censimento e l’analisi dei bisogni degli abitanti, iniziative pubbliche di coinvolgimento, assemblee di quartiere, questionari per la raccolta di idee e proposte, percorsi di riappropriazione dell’identità storica e archeologica della piazza e momenti di socializzazione e restituzione, in grado di creare senso di comunità e proposta concreta.

L’atto conclusivo di questa costruzione partecipativa sarà la stesura del progetto funzionale della nuova piazza, da sottoporre poi all’Amministrazione comunale tarantina, con l’auspicio che questa potrà dar seguito alla proposta prodotta dalla cittadinanza.

Per l’Associazione Giustizia per Taranto, Piazza Marconi ha anche un ulteriore significato: è il luogo dal quale partì la grande marcia per l’ambiente organizzata il 25 febbraio del 2017, che sancì la nascita dell’associazione. Piazza Marconi è quindi il luogo simbolico e paradigmatico attraverso cui proveremo a raccontare Taranto e le sue contraddizioni, i suoi dolori, la sua gloria, la sua bellezza, per riscriverne, tutte e tutti insieme, una storia diversa.

Associazione Giustizia per Taranto

Abfo

Bottega del mondo Equociqui

Ordine degli Architetti di Taranto

Cooperativa di beni culturali Ethra

Cooperativa Noi & Voi

Associazione di volontariato Ohana

Peppe Frisino

Principi Erranti

Retake Taranto

WWF Taranto

(foto di repertorio)

