Cheryl Porter in concerto per l’associazione S.I.M.BA.

In occasione dell’inaugurazione del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto (venerdì 20 dicembre) che sarà intitolato a Nadia Toffa, l’Associazione SIMBA ODV ha effettuato una consistente donazione in linea con la propria missione di promozione dell’umanizzazione degli spazi destinati ai bambini ospedalizzati. L’Associazione ha provveduto a decorare le pareti dell’intero reparto ad opera dell’artista Silvio Irilli di “Ospedali Dipinti”.

L’intero progetto è denominato “Un mare di sogni” perché ispirato ad un grande acquario e alla realizzazione hanno partecipato aziende del territorio, altre associazioni, persone comuni ma anche personale militare. Per realizzare tale progetto l’Associazione ha altresì organizzato un concerto che vedrà protagonista la cantante, performer, motivatrice e star di You Tube di fama internazionale Cheryl Porter.

“Potente”, “commovente”, “ispirata”, “elegante”, sono le parole più usate quando si parla della cantante. Una voce unica, che riesce ad arrivare dentro l’anima di chi ascolta lasciando un’emozione difficile da dimenticare. Il motto di Cheryl recita : “Canterò ogni volta che il Signore mi dirà di cantare, obbedendo alla volontà di Dio”. E infatti da vent’anni Cheryl porta il suo messaggio di unità ad un mondo diviso, di fraternità ai popoli in guerra, e di pace interiore a chi ascolta la sua musica. Si è esibita per Papa Francesco, per il maestro Luciano Pavarotti e alla presenza di Bill Clinton. Artista per la Walt Disney canta “Il Cerchio della Vita” per la versione in italiano del film “Il Re Leone”. Ha collaborato con Bono U2, Andra Bocelli, Annie Lennox, Mariah Carey, David Crosby, Gypsy King, Giorgia, Zucchero, Gianni Morandi, Katia Ricciarelli. Altri ospiti della serata saranno i WakeUp Gospel Project. Il concerto si terrà venerdì 27 dicembre presso il teatro Orfeo di Taranto alle ore 21,00. info: 333.5046376

Correlati

Commenta l'articolo: