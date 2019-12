I commissari straordinari dell’ex Ilva e ArcelorMittal hanno raggiunto l’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. Secondo un legale di ArcelorMittal, l’intesa “si limita a indicare le basi per una futura negoziazione che si svolgerà fino al 31 gennaio”. (ANSA).

Correlati

Commenta l'articolo: