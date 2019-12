Maruggio: concorso di idee per la riqualificazione di Piazza San Giovanni

Il Comune di Maruggio ha bandito un concorso di idee per la riqualificazione urbana di Piazza San Giovanni mediante la definizione di idee progettuali che ne propongano un nuovo assetto, la cui realizzazione sia contenuta nell’importo complessivo del quadro economico di € 200.000,00.

L’obiettivo del concorso, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo, è la riqualificazione e la valorizzazione dello spazio urbano di Piazza San Giovanni e la nuova sistemazione dovrà rispettare la normativa urbanistica vigente ed i caratteri più specifici del luogo. Infatti, la principale finalità è quella del recupero di questo importante spazio pubblico per la vita cittadina, passeggio, interscambio sociale e culturale. Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di un premio di € 2.500,00. In più il Comune potrà avvalersi della facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee (1° classificato) la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, della direzione lavori e del coordinamento sulla sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, con procedura negoziata senza bando.

A commentare l’iniziativa è il vice sindaco, Giovanni Maiorano, che si occupa del coordinamento del settore dei Lavori Pubblici: “Questo concorso di idee, che si aggiunge a quello relativo alla riqualificazione di Piazza del Popolo, rappresenta la nostra volontà di raccogliere un ventaglio di proposte progettuali, ascoltando e condividendo indicazioni e suggerimenti. Si tratta di una forma efficace e trasparente per definire soluzioni di qualità, nonché un modo per promuovere cultura, merito, pratica e qualità del valore architettonico ed urbano. Le idee progettuali dovranno ridefinire lo spazio civico, qualificando il valore della piazza come “luogo” riconoscibile, attraverso la presenza di nuovi arredi, di una pavimentazione disegnata e di un assetto illuminotecnico adeguato che ne incrementino la fruibilità, creando uno scenario urbano innovativo ma rispettoso dei valori storici e culturali di interesse, garantendo la possibilità di provvedere ad una gestione e manutenzione più semplice ed economica possibile per l’Amministrazione Comunale”.

Sul sito istituzionale del Comune di Maruggio è possibile scaricare il bando nonché la domanda di partecipazione al concorso. Possono partecipare tutti i professionisti iscritti all’ordine degli Architetti o degli Ingegneri, presentato la proposta progettuale entro e non oltre le ore 12:00 del 10 febbraio 2020.

