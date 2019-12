AMAT: portafoglio ritrovato su un bus e restituito

Questa sera, durante il normale servizio di verifiche dei ticket di viaggio, una squadra di verificatori di Kyma-Amat ha trovato su un bus un portafoglio contenente 550 euro in contanti, documenti vari e una tessera bancoposta. Una perdita significativa per il passeggero che non s’è avveduto di questo smarrimento.

Ma l’episodio ha un lieto fine perché il personale dell’azienda ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine attendendole al capolinea di via Consiglio. Qui ha consegnato il portafoglio in modo che le autorità competenti potessero rintracciarne il proprietario.

“E’ una bella notizia per chi ha perso il portafoglio e, probabilmente, disperava di poterlo ritrovare – commenta il presidente Giorgia Gira – ma noi conosciamo bene la correttezza e il rispetto che i nostri dipendenti hanno verso l’utenza. Da parte mia e dei componenti del consiglio di amministrazione e dei dirigenti va il plauso per questo esemplare comportamento”.

Correlati

Commenta l'articolo: