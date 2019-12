Shopping di Natale, Confcommercio: la volata finale alla ricerca del regalo

Cibo, abbigliamento e libri. Ecco cosa preferibilmente acquistano gli Italiani per i doni di Natale. A dirlo è la ricerca Confcommercio Imprese per l’Italia- Format, secondo la quale la cifra media di spesa per i regali è di circa 300 euro a famiglia. Al primo e secondo posto delle preferenze : i prodotti alimentari (oltre il 73%) e naturalmente i giocattoli (55%) per i più piccoli, segue l’abbigliamento con il 47%, tiene la cultura con libri ed e-book (45%), non male la bellezza ed i trattamenti (43%). Molti consumatori hanno già effettuato gli acquisti nelle scorse settimane, i più organizzati hanno approfittato del Black Friday, ma tantissimi ancora devono completare, se non addirittura fare del tutto i doni. Sabato e domenica intanto, ultimo week end della maratona di dicembre, una no-stop impegnativa per le attività del commercio che saranno aperte anche nella mattinata di lunedì 23 ed il 24 dicembre (vigilia di Natale).

Ricordiamo che a Taranto per chi volesse spostarsi in tutta comodità utilizzando i mezzi pubblici, l’Amat ha istituito un servizio bus navetta gratuito che con frequenza di 30 min. che collega largo Caduti di Nassiriya (nei pressi del Pacinotti) con il Borgo (andata e ritorno).

Infine, un ringraziamento speciale alla VIS S.p.a istituto di vigilanza che informa che nelle zone principali dello shopping natalizio, in collaborazione con le istituzioni locali, sarà realizzato servizio di vigilanza. Gli operatori si muoveranno a piedi e, quando necessario per spostamenti più rapidi, utilizzeranno un veicolo elettrico a basso impatto ambientale.

