Spaccio di stupefacenti, smantellata organizzazione criminale

Quasi due anni di indagine dei poliziotti della Squadra mobile di Taranto per smantellare un’organizzazione criminale, composta da 54 persone e dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione ed uso illegale di armi da sparo.

A capo dell’organizzazione, che si estendeva fino alla provincia meridionale di Taranto, dedita ad una capillare attività di spaccio sia in grosse quantità che al minuto, era un 49enne tarantino. L’organizzazione era solita usare le armi nei confronti di chi non assolveva con celerità ai pagamenti relativi all’acquisto della droga. Numerose anche le estorsioni contestate.

Ai 54 è stato notificato l’avviso di conclusione indagine.

