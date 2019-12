Nascondeva droga nell’albero di Natale, arrestato spacciatore a Paolo VI

I carabinieri della Stazione Taranto Nord e del Nucleo Investigativo di Taranto, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla lotta al traffico ed all’utilizzo di sostanze stupefacenti nell’area Nord della città, hanno tratto in arresto Angelo Fago, pregiudicato tarantino già agli arresti domiciliari, sorpreso nella sua abitazione con mezzo chilo di hashish.

In particolare, i militari dell’Arma, grazie all’ausilio del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno rinvenuto la sostanza stupefacente abilmente nascosta tra i rami dell’albero di Natale in mezzo agli altri addobbi e alle luci colorate. Al termine delle attività sono stati rinvenuti attrezzi per il confezionamento in dosi dello stupefacente e un bilancino di precisione. L’uomo è stato poi condotto in carcere.

Fragagnano: un arresto per atti persecutori

Per le reiterate condotte vessatorie, costituite da plurime minacce e molestie, un 29 enne di Fragagnano (TA), con precedenti penali, è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata, nei confronti della quale da diversi mesi aveva posto in atto atti persecutori, non rassegnandosi alla fine del loro rapporto. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Fragagnano hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda ed acquisire importati elementi probatori che hanno ben evidenziato le responsabilità penali a carico dell’indagato, per le quali il Pubblico Ministero inquirente ha richiesto al GIP un provvedimento cautelare. Con l’accusa di atti persecutori continuati, i militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, con la quale è stato disposto a carico dello stalker 29enne fragagnanese, il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi frequentati dalla donna. Il provvedimento coercitivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Taranto – D.ssa Vilma Gilli.

