Mercoledì del MArTA, il 18 conferenza “Artigianato magno-greco ‘al femminile’”

Nell’ambito dei Mercoledì del MArTA, mercoledì 18 dicembre p.v. alle ore 18:00, presso la Sala Incontri del MArTA, la Dott.ssa Daniela Ventrelli (Université de Fribourg) e la Prof.ssa Franca Ferrandini Troisi (Università degli Studi di Bari) presenteranno una conferenza dal titolo “Artigianato magno-greco ‘al femminile’: il caso delle matrici iscritte nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto”. Negli ultimi tre decenni, abbiamo assistito ad una moltiplicazione degli studi sulla condizione sociale delle donne nell’antichità attraverso l’analisi delle fonti storico-letterarie, archeologiche ed epigrafiche.

Il tema, di grande attualità, è stato infatti al centro del LIX Convegno Internazionale di Taranto, che ha passato in rassegna ruoli e funzioni delle donne in Magna Grecia sotto numerosi aspetti: dall’antropologia culturale alle dinamiche di genere nei rituali funerari, dallo studio dell’approccio metodologico ai gender studies, all’analisi della costruzione dei temi femminili nei linguaggi figurativi.

Nel nostro intervento si parlerà del ruolo attivo assunto da alcune donne/artiste in un campo poco conosciuto dell’artigianato coroplastico tarantino: la creazione di matrici iscritte. Attraverso l’osservazione di alcuni esemplari conservati nel Museo Archeologico di Taranto, si confermerà la presenza femminile in tale ambito, ritenuto finora di esclusiva competenza maschile, sottolineando l’importanza del ruolo rivestito dalle donne in questo settore artigianale della polis tarantina.

L’ingresso alla conferenza sarà gratuito.

PER INFO Tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Tel. 099-4532112 o mail: man-ta.comunicazione@beniculturali.it

