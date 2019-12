Massafra, un arresto per tentato omicidio

Nella notte, i militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Massafra (TA), insieme a quelli della locale Stazione, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 28enne del posto. I militari, nella tarda serata di ieri, intervenuti a seguito di una chiamata al “112”, si sono recati in una via del centro di Massafra, accertando al loro arrivo, la presenza del personale del 118 intento a prestare le prime cure mediche ad un 18enne anch’egli del posto che, in condizioni critiche, presentava una ferita da taglio all’addome.

I militari sono riusciti a ricostruire la dinamica, appurando che poco prima, a causa di motivi in corso di accertamento, si era verificata un’accesa discussione tra i due soggetti, nel corso della quale il 28enne, dopo aver estratto un coltello che portava con sé, sferrava un fendente colpendo all’addome il 18enne.

L’aggressore è stato rintracciato in una sala giochi, mentre il 18enne è stato subito trasportato presso l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto dove è stato operato al polmone e ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. È tuttora in corso la ricerca dell’arma del delitto.

Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, presso la Procura della Repubblica del capoluogo ionico, dott. Mariano Buccoliero, ristretto agli arresti domiciliari.

Correlati

Commenta l'articolo: