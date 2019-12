ArcelorMittal ha depositato la memoria per contrastare il ricorso cautelare d’urgenza dei commissari dell’ex Ilva nella causa in corso a Milano dopo che il gruppo franco indiano ha formalizzato la propria decisione di lasciare la gestione dell’ex Ilva. Si è trattato, a quanto si è appreso, di un passaggio procedurale obbligato. Quindi i negoziati tra i commissari dell’ex Ilva e ArcelorMittal stanno andando avanti.

I legali della multinazionale, dopo una lunga giornata di incontri e riflessioni, hanno deciso di depositare la memoria che di fatto, però, sarà a disposizione delle parti solo a partire da domani. Ci si aspettava, invece, una richiesta congiunta di rinvio dell’udienza del 20 dicembre, alla settimana successiva o a gennaio, per favorire le trattative in corso. La richiesta di rinvio, però, potrebbe arrivare in caso di un accordo tra le parti sui ‘macrotemi’. (ANSA)

I legali dell’Ilva in As hanno depositato alla cancelleria del tribunale del Riesame di Taranto il ricorso contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga della facoltà d’uso dell’Altoforno 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Ora si aspetta la data dell’udienza che probabilmente sarà fissata per il 30 dicembre, secondo il calendario delle discussioni dei ricorsi già fissato dal Tribunale. La data successiva per la possibile fissazione del’udienza è quella del 7 gennaio, ma troppo ravvicinata all’ultima fase delle operazioni dello spegnimento dell’impianto, già avviate su disposizione del giudice Maccagnano. (ANSA)

