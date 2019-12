Spaccio di droga in un locale, arrestato il PR e altre due persone

Un 43enne pregiudicato napoletano, la sua fidanzata 21enne barese ed un 26enne tarantino avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio di cocaina e di ecstasy tra i giovani clienti di un noto locale del capoluogo jonico per il quale il tarantino, peraltro, lavorava in qualità di PR. Lo hanno scoperto i Falchi della Squadra Mobile dopo mesi di indagini.

Sin dal periodo estivo, il pregiudicato campano, accompagnato dalla sua fidanzata, giungeva il sabato sera a bordo della sua auto nel parcheggio della discoteca e, con la complicità del 26enne, riusciva ad entrare per poi spacciare la droga tra i clienti. I poliziotti, fingendosi clienti, sono entrati nell’affollato locale ed individuati i tre, hanno documentari la loro attività di spaccio.

All’atto della perquisizione, sono stati recuperati 96 dosi di Ketamina, 95 dosi di cocaina,93 dosi di ecstasy, 75 pasticche ecstasy e denaro contante provento dell’attivita illecita. Per i tre sono scattate le manette.

Domani mattina alle ore 10,00 presso il Reparto Oncoematologico Pediatrico dell’Ospedale SS. Annunziata la Polizia di Stato porterà gli auguri ai bambini con piccoli doni.

Presente il Questore di Taranto dr. Giuseppe Bellassai e il Dirigente del Compartimento Polposta di Bari dr.ssa Ida Tammaccaro.

